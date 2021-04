Basta Dad, studentessa spegne il pc e scrive alla mamma: “Esco, non ce la faccio più” (Di domenica 11 aprile 2021) Una studentessa di 14 anni, frequentante un istituto lombardo, esasperata dalla troppa didattica a distanza, spegne il pc a metà giornata e scrive un bigliettino alla mamma, al momento fuori per lavoro: "Sono uscita per rilassarmi. Non ce la faccio più. La tua bambina". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 aprile 2021) Unadi 14 anni, frequentante un istituto lombardo, esasperata dtroppa didattica a distanza,il pc a metà giornata eun bigliettino, al momento fuori per lavoro: "Sono uscita per rilassarmi. Non ce lapiù. La tua bambina". L'articolo .

Advertising

feavlesshar : io ci rinuncio a rispondere ai commenti sotto questo post. il bullismo esiste ancora in dad, se non è fisico contin… - orizzontescuola : Basta Dad, studentessa spegne il pc e scrive alla mamma: “Esco, non ce la faccio più” - OUTSIDES0F : @alwayslouist_ anche io rientro domani e ho verifica di latino, interrogazione di storia+italiano+ tedesco. poi set… - Lady_ofShalott_ : @kittesencul @grigiestanze @dantecorneli @donnadimezzo BASTA, per pietà. Bastava continuare con la DaD. Non inizian… - NuNuZ_00 : @msarigu72 Per quanto sostenga la necessità della DAD, noto il disagio di mia figlia per non aver vissuto due anni… -