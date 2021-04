Advertising

Lopinionista : Zingaretti: “La pandemia rischia di lasciare indietro anche il Centro Italia” - VincenzoVickis1 : - Massi_Nardelli : Il vero problema è che siete al #Governo dall'inizio della pandemia e che le soluzioni le dovete trovare voi.Non ba… - steveross75 : @La7tv @nzingaretti Deve essermi sfuggito il pezzo in cui Zingaretti ha risolto il problema della pandemia - AsoUnZariot : @Adri19510 Uscito Zingaretti, entrato Letta, ma il livello è sempre lo stesso! Questi personaggi qua sono la vera pandemia, non il COVID!! -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti pandemia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

: 'No alla politica che cavalca paure. Dare risposte a cittadini e battere ...... comprese le ultime settimane: presidente, se è vero che nella prima fase dellale Regioni ... Senza declamazioni Letta ha capovolto il paradigma dinel rapporto con i 5 stelle: Conte ...ROMA - "La pandemia rischia di creare una frattura ancor più profonda tra i territori con il rischio di lasciare indietro un nuovo pezzo di Paese: il ...“Numerosi i cittadini durante la pandemia si sono chiesti come mai ospedali romani che godevano di fama e ottima tradizione assistenziale non siano stati messi a disposizione della città in un momento ...