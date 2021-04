Zazzaroni chiede scusa a Fonseca sul duro confronto tra lui e i giocatori della Roma

(Di sabato 10 aprile 2021) Dopo Ajax-, l’allenatoreha accusato i giornalisti di aver scritto bugie a proposito di untra lui e i, con iche lo avrebbero mandato a quel paese. Oggi il direttore del Corriere dello Sport Ivantorna sul tema e scrive un trafiletto di scuse. Dobbiamo delle scuse a Pauloche giovedì sera, dopo aver battuto l’Ajax, un’autentica impresa, con l’educazione e la misura che gli abbiamo sempre riconosciuto ha manifestato il proprio disappunto per alcune “bugie” scritte di recente sulla. Una (“bugia”) appartiene in qualche modo al Corriere dello Sport, oltre che a quasi tutti i quotidiani e siti sportivi, incluse le agenzie, ed ...

