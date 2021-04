Vittorie importanti negli anticipi per Milan, Torino e Spezia (Di sabato 10 aprile 2021) Un rigore di Belotti al 61' regala tre punti importanti al Torino nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A contro l'Udinese. La squadra granata ha sofferto nel primo tempo la miglior organizzazione dei friulani, padroni di casa, che però non sono riusciti a trasformare le occasioni create da De Paul e Molina. Anche il Torino, però, recrimina per gli errori di Sanabria e Rincon, imprecisi e poco lucidi in area. La partita si sblocca dagli undici metri a causa di un intervento scomposto del difensore dell'Udinese, Arslan, su Belotti: è lo stesso capitano dei piemontesi a freddare il portiere avversario e a regalare un vantaggio che diventerà decisivo per l'1-0 finale. I ragazzi di Nicola salgono così a 27 punti in classifica allontanandosi dal terzultimo posto in classifica che determina l'ultima retrocessione in Serie B, ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) Un rigore di Belotti al 61' regala tre puntialnell'anticipo della trentesima giornata di Serie A contro l'Udinese. La squadra granata ha sofferto nel primo tempo la miglior organizzazione dei friulani, padroni di casa, che però non sono riusciti a trasformare le occasioni create da De Paul e Molina. Anche il, però, recrimina per gli errori di Sanabria e Rincon, imprecisi e poco lucidi in area. La partita si sblocca dagli undici metri a causa di un intervento scomposto del difensore dell'Udinese, Arslan, su Belotti: è lo stesso capitano dei piemontesi a freddare il portiere avversario e a regalare un vantaggio che diventerà decisivo per l'1-0 finale. I ragazzi di Nicola salgono così a 27 punti in classifica allontanandosi dal terzultimo posto in classifica che determina l'ultima retrocessione in Serie B, ...

Advertising

Agenzia_Italia : Vittorie importanti negli anticipi per Milan, Torino e Spezia - legabasketfem : Nel sabato del Girone Sud di Serie A2 vittorie importanti per le sarde Selargius e Cus Cagliari, in casa contro Fae… - BandieraInter : #SerieA, i risultati degli anticipi del sabato: vittorie importanti per #Spezia, #Milan e #Torino - Mauro63686039 : @oCafon85 @FrancescoRoma78 Il Milan quando sembra che molli.... piazza sempre vittorie importanti la volta dopo. Io… - mmoscara22 : @masolinismo e questo vi ha portati alla vittoria dello scudetto estivo (roba nostra di solito) e ad essere campion… -