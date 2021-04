Verdiana, chi è la figlia di Enrica Bonaccorti e la scelta importante (Di sabato 10 aprile 2021) Verdiana è la figlia unica di Enrica Bonaccorti avuta nel 1973 da Daniele Pettinari. La conduttrice sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 15:30 su Canale 5. Nel salotto televisivo con al timone Silvia Toffanin, la presentatrice dello storico programma “Non E’ La Rai” ripercorrerà la vita e la lunga carriera. Enrica Bonaccorti aveva sposato da giovanissima il regista Daniele Pettinari: durante la gravidanza (la conduttrice era incinta di 4 mesi), la coppia perde casa e si trasferisce dalla madre della Bonaccorti, Titti. Nel 1973 nasce Verdiana e pochi giorni dopo ritorna a vivere con la neonata nella casa materna. Il matrimonio volge al termine successivamente quando Pettinari esce dall’abitazione per non rientrarci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021)è launica diavuta nel 1973 da Daniele Pettinari. La conduttrice sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 15:30 su Canale 5. Nel salotto televisivo con al timone Silvia Toffanin, la presentatrice dello storico programma “Non E’ La Rai” ripercorrerà la vita e la lunga carriera.aveva sposato da giovanissima il regista Daniele Pettinari: durante la gravidanza (la conduttrice era incinta di 4 mesi), la coppia perde casa e si trasferisce dalla madre della, Titti. Nel 1973 nascee pochi giorni dopo ritorna a vivere con la neonata nella casa materna. Il matrimonio volge al termine successivamente quando Pettinari esce dall’abitazione per non rientrarci ...

