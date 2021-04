Vaccino anti Covid, priorità a over 80 e fragili. Chi ha ricevuto prima dose completa con lo stesso ORDINANZA (Di sabato 10 aprile 2021) Firmata nuova ORDINANZA del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: per i vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) Firmata nuovadel Commissario straordinario Francesco Figliuolo: per i vacciniagli80 e alle persone. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda d… - Agenzia_Ansa : Gli anticorpi indotti dal vaccino anti-Covid di Moderna persistono 6 mesi dopo la seconda dose del vaccino (mRNA-12… - MinisteroSalute : ?? Come sono stati realizzati i vaccini anti #Covid19 ? Grazie a uno straordinario sforzo internazionale è stato po… - dabos1973 : RT @MinisteroSalute: ?? Come sono stati realizzati i vaccini anti #Covid19 ? Grazie a uno straordinario sforzo internazionale è stato possi… - LucrexiaBorgya : RT @MinisteroSalute: ?? Come sono stati realizzati i vaccini anti #Covid19 ? Grazie a uno straordinario sforzo internazionale è stato possi… -