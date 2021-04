Vaccini, quando l'immunità in Italia? Obiettivo ritardato a fine agosto (ma nodo regioni) (Di sabato 10 aprile 2021) L?Obiettivo era quello di vaccinare tutti gli Italiani entro fine luglio, ma la previsione più realistica, secondo le stime fatte da Bruxelles, è quella di una profilassi che in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 aprile 2021) L?era quello di vaccinare tutti glini entroluglio, ma la previsione più realistica, secondo le stime fatte da Bruxelles, è quella di una profilassi che in...

Advertising

MinisteroSalute : Siamo lieti di continuare la collaborazione con Twitter per aiutare i cittadini in ???? a trovare informazioni accura… - myrtamerlino : Leggo di commenti su un #Draghi stanchino, un Draghi provato. Ma che deve fare? Quando parla non è reticente, banal… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Quanto durerà la protezione fornita dai vaccini? Per saperlo dobbiamo seguire i vaccinati e vedere… - regynadeserto : RT @bastacosi15: @SereDomenici Perché in Sardegna? Da quando hanno iniziato con i vaccini è pieno di positivi ( non malati ). - fam_cristiana : Cattedrali e vaccini: quando la chiesa è 'ospedale da campo' -