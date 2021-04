(Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Ladell’Unione europea su Erdogan è stata inesistente più che fiacca. Quando si tratta di diritti umaniad andare alea Varsavia e Vienna e magari a Catania, ma quando si tratta di lesioni dei diritti umani income in Cina c’è un silenzio assordante”. Lo ha detto Matteo alvini a Catania parlando del caso Erdogan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : TURCHIA, SALVINI: “SOLIDARIETÀ A DRAGHI, ERDOGAN DITTATORE” “Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le inti… - TV7Benevento : Turchia: Salvini, 'inesistente risposta Ue, sono solo bravi a fare le pulci a Budapest e Vienna'... - GiancarloDiIor1 : @repubblica Ridateci Conte o se proprio dobbiamo avere un governo eletto la Meloni, Basta Draghi basta Salvini l'eu… - MianiAttilio : International Web Post DRAGHI: ' ERDOGAN? DITTATORE'...LA TURCHIA CONVOCA AMBASCIATORE. Di Maio,Salvini,Calderoli,… - luigimuzii : Un Paese che aggredì militarmente un suo alleato e impoverito i suoi cittadini. Tutto per soddisfare la superbia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Salvini

Il Tempo

Anche se, precisano le fonti, le parole del premier non preludono a rotture diplomatiche con la, interlocutore strategico nell'area. I partiti sono con Draghi. E il leghista Matteoha ...Un fatto è certo: Erdogan si è giocato l'adesione dellaalla Ue.... La scena dell'... Covid, nel pomeriggio a palazzo Chigi vertice Draghi -Al centro dei colloqui la situazione ...Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “La risposta dell’Unione europea su Erdogan è stata inesistente più che fiacca. Quando si tratta di diritti umani sono bravi ad andare a fare le pulci a Varsavia e Vienn ...AGI - Lo scontro con la Turchia, per le frasi pronunciate in conferenza stampa sul "dittatore" Erdogan, resta sullo sfondo. Nessuna retromarcia comunque del premier Mario Draghi che è al lavoro su alt ...