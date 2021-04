Su Canale 5 lo Speciale TG5 'Bud, eroe gentile dalle mille vite!' (Di sabato 10 aprile 2021) Sabato 10 aprile, in seconda serata, su Canale 5, l'approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun ricorda Bud Spencer (pseudonimo di Carlo Pedersoli) a cinque anni dalla scomparsa con la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) Sabato 10 aprile, in seconda serata, su5, l'approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun ricorda Bud Spencer (pseudonimo di Carlo Pedersoli) a cinque anni dalla scomparsa con la ...

Advertising

luciodigaetano : RT @luciodigaetano: Up! Up! Up guys! PENSIERO PARALLELO RITORNA! Domenica 11 aprile alle 20 ZERO ZERO sul canale TWITCH di @liberioltre !… - angprimamang : RT @CePostaPerTeOff: ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la nuo… - SalvoMuzzone : @lucapetrux Veramente su Focus, un canale più avanti, c'era uno speciale sulla città di Roma fatto davvero bene. Co… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #BudSpencer Cinque anni senza Bud: uno speciale tv per ricordarlo: Nel quinto an… - IlMarcheseBN : RT @Mementus1897: -