Stroncato da un malore improvviso: è morto a 57 anni Emanuele Zarcone (Di sabato 10 aprile 2021) Nella serata di venerdì è morto all'età di 57 anni Emanuele Zarcone, direttore del mensile 'BresciaUp'. Il giornalista si è sentito male mentre attendeva di ritirare cibo d'asporto in un ristorante: i ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 10 aprile 2021) Nella serata di venerdì èall'età di 57, direttore del mensile 'BresciaUp'. Il giornalista si è sentito male mentre attendeva di ritirare cibo d'asporto in un ristorante: i ...

Ultime Notizie dalla rete : Stroncato malore Stroncato da un malore improvviso: è morto a 57 anni Emanuele Zarcone Nella serata di venerdì è morto all'età di 57 anni Emanuele Zarcone, direttore del mensile 'BresciaUp'. Il giornalista si è sentito male mentre attendeva di ritirare cibo d'asporto in un ristorante: i ...

Stroncato da un infarto mentre era in bicicletta: muore un 58enne ... era in bicicletta come solito fare nel tempo libero quando è stato stroncato da un infarto . Mentre pedalava nelle vicinanze di Monte Comparti, l'uomo ha accusato un forte malore ed è caduto a terra:...

Pensionato stroncato da un malore in piazza Perotti a Carrù La Stampa Ha un malore mentre guida, scende dall’auto e si accascia al suolo: uomo stroncato da infarto PALERMO – Dramma a Palermo, in via Lincoln, vicino piazza Giulio Cesare, dove un uomo è stato stroncato da un infarto fulminante mentre guidava l’auto e non gli ha lasciato scampo. L’uomo è riuscito a ...

La Spezia, l'imprenditore Sani stroncato da un malore nella sua abitazione Aveva 61 anni. Il malore lo ha colpito a mezzogiorno di ieri nella sua residenza alla Chiappa: la moglie Alessandra Oldoini ha subito dato l'allarme al 118. Sul posto è arrivata l'automedica Delta 1 e ...

