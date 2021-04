Scoperta strepitosa | portata alla luce un’antica necropoli romana in Corsica

(Di sabato 10 aprile 2021) Una quarantina di anfore funerarie di origine africana sono state rinvenute in una nuovaa l’Ile-Rousse in. L’annuncio degli archeologia dir poco incredibile quella avvenuta indove gli archeologi hanno rinvenuto una enormerisalente all’etànel cuore della città L’Ile-Rousse. Come confermato dall’Istituto francese per la ricerca L'articolo NewNotizie.it.

L'annuncio degli archeologia dir poco incredibile quella avvenuta in Corsica dove gli archeologi hanno rinvenuto una enorme necropoli risalente all'età romana nel cuore della città L'Ile - ...Una quarantina di anfore funerarie di origine africana sono state rinvenute in una nuova necropoli scoperta a l'Ile-Rousse in Corsica. L'annuncio degli archeologi ...