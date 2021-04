Scomparsi in Messico, condannati gli agenti. L’avvocato: “Vicini alla verità” (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale dello stato messicano di Jalisco ha condannato a 50 anni di carcere Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia. Sono i due poliziotti ritenuti colpevoli della “sparizione forzata” di Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, due dei tre italiani Scomparsi in Messico il 31 gennaio 2018. Sono ritenuti pienamente colpevoli del reato in concorso con altri pubblici ufficiali tra i quali il comandate della polizia locale e il suo vice interdetti dai pubblici uffici. La decisione giunge a distanza di una settimana dal riconoscimento di colpevolezza pronunciato lo scorso 3 aprile. Nessuna notizia di Linda Guadalupe Arroyo, la poliziotta imputata fuggita durante la scorsa udienza, in occasione di una pausa. I pm hanno sottolineato, durante la requisitoria, che la richiesta della pena massima è motivata dal fatto che gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale dello stato messicano di Jalisco ha condannato a 50 anni di carcere Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia. Sono i due poliziotti ritenuti colpevoli della “sparizione forzata” di Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, due dei tre italianiinil 31 gennaio 2018. Sono ritenuti pienamente colpevoli del reato in concorso con altri pubblici ufficiali tra i quali il comandate della polizia locale e il suo vice interdetti dai pubblici uffici. La decisione giunge a distanza di una settimana dal riconoscimento di colpevolezza pronunciato lo scorso 3 aprile. Nessuna notizia di Linda Guadalupe Arroyo, la poliziotta imputata fuggita durante la scorsa udienza, in occasione di una pausa. I pm hanno sottolineato, durante la requisitoria, che la richiesta della pena massima è motivata dal fatto che gli ...

