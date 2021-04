Sampdoria-Napoli | i convocati di Gattuso | presenti Manolas e Ospina

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - Gazzetta_it : Gol, stalking e amore: #Quagliarella e #Napoli, una storia infinita - sportface2016 : #SampdoriaNapoli, i convocati di #Gattuso: presenti #Ospina e #Manolas - GoldelNapoli : Sampdoria-Napoli, i convocati di Ranieri - calciodangolo_ : ?? #SampNapoli, i convocati di #Gattuso: ? tornano a disposizione #Koulibaly e #Demme -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Napoli

La lista del tecnico degli azzurri Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la. Ecco la lista del tecnico azzurro. I convocati: Meret, Ospina, ...di Fabio Belli) PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv: Politano e Osimhen favoriti FORMAZIONI UFFICIALI! Eccoci al fischio d'inizio della diretta di Parma Milan , bella sfida per la ...Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Tra i convocati per la sfida di domani pomeriggio alle 15, presenti ...Dopo la sconfitta in trasferta a Torino, il Napoli riparte dal Ferraris. In programma domani alle 15:00 la sfida contro la Sampdoria di Ranieri, reduce dal pareggio in casa del Milan. Gli azzurri sono ...