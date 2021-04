Rubava scarpe di giovani donne e le sostituiva con modelli nuovi | “Volevo odorarle” Fermato dalla polizia

(Di sabato 10 aprile 2021) Stivali, mocassini, ballerine. Almeno 20 paia di calzature di diversi tipi. Un uomo è statodopo aver rubato diverse paia diappartenenti a. Il fatto è avvenuto nella nella prefettura di Aichi, a sud ovest del Giappone. L’uomo, un impiegato 33enne, è stato accusato di furto anche se dopo aver rubato lelesempre con deiidentici,di zecca. Il motivo? “odorare il profumo delleutilizzate dadiverse”, ha ammesso l’uomo agli inquirenti, che considerano il crimine come un atto premeditato, dal momento che, appunto, ogni qualvolta che il sospetto prelevava le ...

Leggi anche - > Rubava scarpe alle donne per odorarle: in casa una collezione completa I genitori e le altre persone vicine alla vittima hanno intanto rilasciato le rispettive testimonianze sulla ...