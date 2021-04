Reddito di cittadinanza, i numeri dello scandalo: scoperti 212 mafiosi e “furbetti” in una settimana (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 84 a Caserta, 105 a Torino, 23 a Vibo Valentia. Si tratta delle persone denunciate, solo nell’ultima settimana, per indebita percezione del Reddito di cittadinanza. Si tratta per lo più di soggetti che non potevano percepirlo perché condannati o in carcere per reati di varia natura, tra i quali spesso figurano anche l’associazione mafiosa. Ma non mancano anche i “semplici” furbetti, tra immigrati e italiani che non avevano i requisiti. L’ultima operazione in termini di tempo è stata proprio quella di Caserta. L’hanno condotta i carabinieri, che hanno scovato le irregolarità incrociando incrociando i dati documentali e le risultanze acquisite nel corso di specifici servizi. A Caserta scovati 57 criminali col sussidio In particolare, gli uomini dell’Arma di Caserta fra coloro che percepivano indebitamente il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 84 a Caserta, 105 a Torino, 23 a Vibo Valentia. Si tratta delle persone denunciate, solo nell’ultima, per indebita percezione deldi. Si tratta per lo più di soggetti che non potevano percepirlo perché condannati o in carcere per reati di varia natura, tra i quali spesso figurano anche l’associazione mafiosa. Ma non mancano anche i “semplici”, tra immigrati e italiani che non avevano i requisiti. L’ultima operazione in termini di tempo è stata proprio quella di Caserta. L’hanno condotta i carabinieri, che hanno scovato le irregolarità incrociando incrociando i dati documentali e le risultanze acquisite nel corso di specifici servizi. A Caserta scovati 57 criminali col sussidio In particolare, gli uomini dell’Arma di Caserta fra coloro che percepivano indebitamente il ...

