Parma-Milan 1-3: il Diavolo la vince con i nervi (Di sabato 10 aprile 2021) Follia di Ibrahimovic e partita più complicata del previsto: il Milan vince a Parma e ottiene 3 punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League Una partita subito ben indirizzata da parte del Milan ha rischiato di compromettersi improvvisamente a causa di una follia del suo giocatore più esperto. nervi e difesa di ferro, però, regalano a Pioli il 3 a 1 e l’ennesima trasferta vincente di questo campionato. Avvio subito arrembante da parte degli ospiti: è Zlatan Ibrahimovic a servire l’assist decisivo ad Ante Rebic, bravo a smarcarsi e siglare il gol dell‘1 a 0. Vantaggio che però allenta la tensione psicologica del Milan e favorisce l’iniziativa da parte del Parma, apparso più in palla dei rossoneri nella seconda metà di ... Leggi su zon (Di sabato 10 aprile 2021) Follia di Ibrahimovic e partita più complicata del previsto: ile ottiene 3 punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League Una partita subito ben indirizzata da parte delha rischiato di compromettersi improvvisamente a causa di una follia del suo giocatore più esperto.e difesa di ferro, però, regalano a Pioli il 3 a 1 e l’ennesima trasfertante di questo campionato. Avvio subito arrembante da parte degli ospiti: è Zlatan Ibrahimovic a servire l’assist decisivo ad Ante Rebic, bravo a smarcarsi e siglare il gol dell‘1 a 0. Vantaggio che però allenta la tensione psicologica dele favorisce l’iniziativa da parte del, apparso più in palla dei rossoneri nella seconda metà di ...

Advertising

AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - MilanWorldForum : Condò:'Milan, ecco chi prenderei in attacco' Le dichiarazioni -) - Birobiro72 : RT @CinqueNews: #ParmaMilan 1-3: Pioli passa al Tardini, espulso #Ibrahimovic -> Le statistiche -