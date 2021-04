Palermo | finisce con la bici contro un palo | Piermario muore a 19 anni

(Di sabato 10 aprile 2021). Drammatico incidente in viale Regione a Monreale. A perdere la vita èDominici, 19, di. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane sarebbe finitoun. Soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale Ingrassia in codice rosso, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rep_palermo : Il Palermo delude, con la Vibonese finisce 0 a 0 Cronaca [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 16:58] - chicco288 : RT @Palermofficial: ? FULL TIME Finisce 0-0 tra Palermo e Vibonese. ?? #PalVib @LegaProOfficial - valerio_tripi : Il Palermo delude, con la Vibonese finisce 0-0 La cronaca - Palermofficial : ? FULL TIME Finisce 0-0 tra Palermo e Vibonese. ?? #PalVib @LegaProOfficial - WiAnselmo : Prima Pagina, La Repubblica #Palermo: 'La zona rossa di #Palermo finisce in tribunale' -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo finisce

Mediagol.it

... nel primo tempo segnano Gabbianelli e Cori (su rigore), nel finale Manconiil lavoro e i ... Nulla di fatto invece al Barbera, dove sostanzialmente ilspreca un'occasione per migliorare ...Il padre della giovane vittima è un ispettore della Polizia Municipale diIncidente mortale in viale Regione a Monreale (Pa). La vittima è un giovane ciclista Piermario Dominici di 19 anni di Palermo, Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo si sarebbe scontrato contro un ...Piermario era un appassionato di ciclismo, sono molte le foto sui suoi profili social che lo ritraggono in sella alla sua amata bici, compagna di mille avventure. Il padre della giovane vittima è un ...