Orietta Berti: “Non ci vedo più”. Scoppia a piangere sul palco (Di sabato 10 aprile 2021) "Non ci vedo più". Orietta Berti commuove e si commuove a Canzone Segreta, lo show musicale di Rai1 condotto da Serena Rossi. Con gli occhi pieni di lacrime, l'amatissima e simpatica cantante emiliana ascolta in silenzio la canzone a lei dedicata. L'emozionante Il nostro concerto del grande Umberto Bindi, interpretata da Francesca Michielin, poi lascia la poltrona degli ospiti e accanto alla Rossi ammette: "Mi avete fatto piangere. Non ci vedo più. Sono felice, stasera mi avete fatto un regalo meraviglioso. Non so come ringraziarvi". Il rapporto di amicizia e stima reciproca con la Michielin è nato nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, a cui entrambe hanno partecipato. Un feeling che è sfociato addirittura in una sessione in studio insieme a Fedez, che all'Ariston era in coppia con ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 aprile 2021) "Non cipiù".commuove e si commuove a Canzone Segreta, lo show musicale di Rai1 condotto da Serena Rossi. Con gli occhi pieni di lacrime, l'amatissima e simpatica cantante emiliana ascolta in silenzio la canzone a lei dedicata. L'emozionante Il nostro concerto del grande Umberto Bindi, interpretata da Francesca Michielin, poi lascia la poltrona degli ospiti e accanto alla Rossi ammette: "Mi avete fatto. Non cipiù. Sono felice, stasera mi avete fatto un regalo meraviglioso. Non so come ringraziarvi". Il rapporto di amicizia e stima reciproca con la Michielin è nato nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, a cui entrambe hanno partecipato. Un feeling che è sfociato addirittura in una sessione in studio insieme a Fedez, che all'Ariston era in coppia con ...

