Moda: Brad Pitt firma capsule collection per Brioni (Di sabato 10 aprile 2021) Brad Pitt scende in campo per Brioni firmando ‘BP Signature’, una capsule collection ispirata all’outfit indossato dalla star hollywoodiana durante la 92esima cerimonia degli Academy Awards in occasione della quale ha vinto il premio Oscar per il suo ruolo in ‘Once Upon a Time in… Hollywood’, pellicola di Quentin Tarantino. Ogni capo della collezione esprime uno stile deliberatamente semplice che trova ulteriore forza grazie all’utilizzo di materiali sofisticati e alla facilità di abbinamento. Scegliendo di vestire Brioni dal 2019, Pitt ha selezionato vestibilità morbide e colori tenui per un guardaroba caratterizzato da tessuti estremamente morbidi che rendono i look suggestivi. Il guardaroba si compone di sette pezzi, che includono un abito a due ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021)scende in campo perndo ‘BP Signature’, unaispirata all’outfit indossato dalla star hollywoodiana durante la 92esima cerimonia degli Academy Awards in occasione della quale ha vinto il premio Oscar per il suo ruolo in ‘Once Upon a Time in… Hollywood’, pellicola di Quentin Tarantino. Ogni capo della collezione esprime uno stile deliberatamente semplice che trova ulteriore forza grazie all’utilizzo di materiali sofisticati e alla facilità di abbinamento. Scegliendo di vestiredal 2019,ha selezionato vestibilità morbide e colori tenui per un guardaroba caratterizzato da tessuti estremamente morbidi che rendono i look suggestivi. Il guardaroba si compone di sette pezzi, che includono un abito a due ...

