Mihajlovic: “Spinazzola? Forse ho portato sfiga, non sapevo come fermarlo. Nonostante le difficoltà la Roma ha fatto bene” (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni. Su Fonseca: “Fonseca sta facendo un buon lavoro, la Roma mi piace perché gioca bene. Con tutte le difficoltà che ha avuto, sta facendo bene. Poteva far meglio, ma poteva anche far peggio”. Su Tomiyasu: “Tomiyasu sarà assente, poi ho involontariamente portato sfiga a Spinazzola. Stavo vedendo la gara contro l’Ajax, Spinazzola stava facendo bene e non sapevo come fermarlo. Appena ho pensato questo, si è fatto male. Mi dispiace per il calciatore ovviamente, però ammetto che ci sarebbe voluto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Bologna Sinisaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la. Queste le sue dichiarazioni. Su Fonseca: “Fonseca sta facendo un buon lavoro, lami piace perché gioca. Con tutte leche ha avuto, sta facendo. Poteva far meglio, ma poteva anche far peggio”. Su Tomiyasu: “Tomiyasu sarà assente, poi ho involontariamente. Stavo vedendo la gara contro l’Ajax,stava facendoe non. Appena ho pensato questo, si èmale. Mi dispiace per il calciatore ovviamente, però ammetto che ci sarebbe voluto ...

