Michele (OSS): "inutile forzare con decreti regionali come fatto in Veneto, a noi Operatori serve riforma seria della formazione". (Di sabato 10 aprile 2021) Parla Michele (OSS): "inutile forzare con decreti regionali come fatto in Veneto, a noi Operatori serve riforma seria della formazione; molti colleghi si sentono già Infermieri o peggio Medici". Carissimo Direttore di AssoCareNews.it, mi chiamo Michele Carollo e sono un Operatore Socio Sanitario. Lavoro in provincia di Livero e da tempo mi scontro con i miei colleghi di lavoro perché spesso valicano il confine tra le competenze proprie dell'OSS, quelle dell'Infermiere e addirittura quelle del Medico. Credo che la mia categoria non abbia capito quello che sta facendo e verso quali rischi si sta proiettando, per la professione, ma ...

