Maxi multa per il colosso dell'e-commerce 'Alibaba': cifra miliardaria (Di sabato 10 aprile 2021) Il colosso dell'e-commerce cinese, Alibaba, riceve una Maxi multa dalla cifra pazzesca: svelato il motivo che ha portato alla sanzione Alibaba è un'azienda fondata solamente nel 1998, ma che distribuisce… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

