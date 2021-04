LIVE Italia-Inghilterra 3-27, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: le azzurre lottano, ma le inglesi affondano il colpo (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – La formazione dell’Italia – Il programma del match 57? Ammonita anche Barattin per un fallo commesso. Adesso la situazione è complessa per le azzurre. 56? Scarratt sempre chirurgica sui calci: 27-3. 55? META DOW! L’Inghilterra VOLA SUL 25-3! Cammarano e Rigoni non riescono a contenere l’inglese che riesce a sfondare di fisico. 55? Altra mischia per l’Inghilterra che va per il bersaglio grosso e prova ad incrementare il bottino. 54? Difesa stoica dell’Italia che rende difficile l’attacco inglese. Le Rose Rosse si devono sudare la meta. 52? L’Inghilterra va per la rimessa laterale per continuare la pressione in zona rossa. 51? Mischia nei cinque metri per ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – La formazione dell’– Il programma del match 57? Ammonita anche Barattin per un fallo commesso. Adesso la situazione è complessa per le. 56? Scarratt sempre chirurgica sui calci: 27-3. 55? META DOW! L’VOLA SUL 25-3! Cammarano e Rigoni non riescono a contenere l’inglese che riesce a sfondare di fisico. 55? Altra mischia per l’che va per il bersaglio grosso e prova ad incrementare il bottino. 54? Difesa stoica dell’che rende difficile l’attacco inglese. Le Rose Rosse si devono sudare la meta. 52? L’va per la rimessa laterale per continuare la pressione in zona rossa. 51? Mischia nei cinque metri per ...

