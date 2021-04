LeasysGO!: 6 mesi in omaggio per chi acquista un’auto con FCA BankHDblog.it (Di sabato 10 aprile 2021) FCA Bank e Leasys hanno deciso di proporre un’offerta per la mobilità molto particolare. Tutti coloro che acquisteranno una nuova autovettura con un finanziamento FCA Bank oppure sottoscriveranno un contratto di noleggio a lungo termine con Leasys, riceveranno in omaggio 6 mesi di abbonamento a LeasysGO!. Si tratta del nuovo servizio di car sharing dedicato alla nuova 500 elettrica (Qui la nostra prova) che da poco è sbarcato anche a Milano. DETTAGLI DELL’OFFERTA Questa promozione è valida sino al 30 settembre 2021 ma solo per i contratti sottoscritti da persone che abitano nelle province di Torino, Milano e Roma. Si tratta delle città in cui è già o a breve sarà attivo il servizio di car sharing. Entrando nello specifico dei 6 mesi omaggio, l’abbonamento include 120 minuti di noleggio al mese. In ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021) FCA Bank e Leasys hanno deciso di proporre un’offerta per la mobilità molto particolare. Tutti coloro che acquisteranno una nuova autovettura con un finanziamento FCA Bank oppure sottoscriveranno un contratto di noleggio a lungo termine con Leasys, riceveranno indi abbonamento a. Si tratta del nuovo servizio di car sharing dedicato alla nuova 500 elettrica (Qui la nostra prova) che da poco è sbarcato anche a Milano. DETTAGLI DELL’OFFERTA Questa promozione è valida sino al 30 settembre 2021 ma solo per i contratti sottoscritti da persone che abitano nelle province di Torino, Milano e Roma. Si tratta delle città in cui è già o a breve sarà attivo il servizio di car sharing. Entrando nello specifico dei 6, l’abbonamento include 120 minuti di noleggio al mese. In ...

