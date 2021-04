La Russia si sta preparando a una nuova invasione in Ucraina? (Di sabato 10 aprile 2021) Nelle ultime due settimane ha ammassato truppe e mezzi militari nei pressi del confine ucraino come non accadeva dall'inizio della guerra Leggi su ilpost (Di sabato 10 aprile 2021) Nelle ultime due settimane ha ammassato truppe e mezzi militari nei pressi del confine ucraino come non accadeva dall'inizio della guerra

