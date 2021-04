La regina Elisabetta ricorda il principe Filippo | “È stato semplicemente la mia forza”

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilsi è spento il 9 aprile all’età di 99 anni. Fin da subito il mondo intero si è stretto intorno al dolore della Famiglia Reale e, in modo particolare, a quello della. Nella giornata del 10 aprile, la Sovrana ha voluto omaggiare il marito con un ricordo e un ringraziamento. I quattro figli nati dal loro matrimonio si sono recati al castello di Windsor rilasciando brevi dichiarazioni. L’addio dellaalLaha condiviso sui canali social una foto che la ritrae insieme al marito, il. A corredo della foto le parole che la Sovrana aveva pronunciato nel 1997 in occasione delle nozze d’oro: ...

Nel Regno Unito è lutto nazionale per la morte del Principe Filippo, il marito dellasi è spento nella prima mattina di venerdì 9 aprile. Come annunciato con il comunicato ufficiale, il duca di Edimburgo si è " Spento serenamente " circondato dall'affetto della ...Severgnini I viaggi, lo sport, gli incontri con i grandi personaggi: le foto storiche di Filippo L'amore e la corona: una storia lunga più di 80 anni con laA Vanuatu; remota ...In 70 anni di servizio ha partecipato da solo a 22mila eventi. Amava l’ambiente e le tecnologie, aprì il palazzo alla Bbc ...L’ultimo desiderio espresso dal principe Filippo alla regina Elisabetta: il duca di Edimburgo voleva andarsene nel letto della propria casa La bandiera britannica a mezz’asta, i colpi di cannone, il ...