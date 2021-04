La marcia di Conte verso la guida del M5s. A senatori e deputati: 'Aspetto proposte' (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex - premier tra oggi e domani incontra i parlamentari pentastellati, ma ancora non si è espresso su limite dei 2 mandati e rapporti con Rousseau Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex - premier tra oggi e domani incontra i parlamentari pentastellati, ma ancora non si è espresso su limite dei 2 mandati e rapporti con Rousseau

SHIN_Fafnhir : @Mov5Stelle E magari smettendola di tenere su un governo che vuole petrolio e nucleare, cancellare il decreto digni… - AndreaRoventini : @francedrago @DM_Deluca @Mov5Stelle @pdnetwork Inizia la marcia indietro ... Come è cambiato il M5S dal Conte I al… - ninocortesi : RT @ninocortesi: Il PD- Partito Democratico è l'elevazione di una anguria marcia in un cesto di mele rinsecchite. Può salvarlo solo Conte e… - ninocortesi : Il PD- Partito Democratico è l'elevazione di una anguria marcia in un cesto di mele rinsecchite. Può salvarlo solo… - pierlugrasso74 : @Zoth2021 @mgmaglie @ezio14199935 Conte stava frenando i dannati. Lo so per certo. Sapeva di dover imporre una chiu… -