Isola dei Famosi, Andrea Cerioli difeso dalla fidanzata Arianna: “Non è un pagliaccio da circo” (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea Cerioli e le critiche ricevute a L’Isola dei Famosi 15 Recentemente Andrea Cerioli ha ricevuto delle critiche da parte di un’opinionista de L’Isola dei Famosi 15. Si tratta di Elettra Lamborghini che, senza peli sulla lingua, intervistata a Casa Chi ha espresso dei giudizi negativi sul naufrago. A detta della ricca ereditiera l’ex tronista di Uomini e Donne ad oggi si è solo lamentato. A quel punto, a prendere le difese del ragazzo ci ha pensato la sua fidanzata Arianna Cirrincione. Infatti, quando un utente web le ha domandato di dare un giudizio sul percorso dell’uomo che ama, lei senza mezzi termini ha risposto così: “Chi conosce Andrea sa che non ha peli sulla lingua ma non è nemmeno un ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 aprile 2021)e le critiche ricevute a L’dei15 Recentementeha ricevuto delle critiche da parte di un’opinionista de L’dei15. Si tratta di Elettra Lamborghini che, senza peli sulla lingua, intervistata a Casa Chi ha espresso dei giudizi negativi sul naufrago. A detta della ricca ereditiera l’ex tronista di Uomini e Donne ad oggi si è solo lamentato. A quel punto, a prendere le difese del ragazzo ci ha pensato la suaCirrincione. Infatti, quando un utente web le ha domandato di dare un giudizio sul percorso dell’uomo che ama, lei senza mezzi termini ha risposto così: “Chi conoscesa che non ha peli sulla lingua ma non è nemmeno un ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - zazoomblog : L’Isola dei Famosi Ignazio Moser nuovo naufrago? Clamorosa indiscrezione - #L’Isola #Famosi #Ignazio #Moser - Methamorphose30 : RT @oocisola: Beppe Braida abbandona l’isola dei famosi dopo aver saputo che suo padre è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid. ht… -