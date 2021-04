Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 10 04 21

Advertising

infoitcultura : Isola 15, Daniela Martani e Akash Kumar contro Andrea Cerioli | Isa e Chia - AnnaRitaBacci1 : RT @BakshDark: #gregorelli Mi #dissocio dagli influencer di Instagram, come Amedeo Venza, Marzano, Isa e Chia, Rosica e dagli pseudo giorna… - vm1382 : RT @BakshDark: #gregorelli Mi #dissocio dagli influencer di Instagram, come Amedeo Venza, Marzano, Isa e Chia, Rosica e dagli pseudo giorna… - BakshDark : #gregorelli Mi #dissocio dagli influencer di Instagram, come Amedeo Venza, Marzano, Isa e Chia, Rosica e dagli pseu… - infoitcultura : Isola 15, Beppe Braida abbandona per gravi motivi familiari | Isa e Chia -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

Ma passiamo alla notizia bomba, svelata in anteprima da 'Very Inutil People' e rilanciata dal sito ''. Al momento non ci sono conferme da parte dei vertici del programma e il diretto ...Difatti poco fa il portaleha riportato un'indiscrezione lanciata dalla pagina Instagram Very Inutil People inerente a un prossimo approdo in Honduras di un nuovo concorrente, il quale ha ...In questo caso purtroppo invece il televoto non c’entra nulla e alla base di questo abbandono ci sono motivi seri e non legati al gioco (Isa e Chia) I genitori di Braida positivi al Covid. “Hanno ...Isola, concorrente abbandona all’improvviso: i motivi sono gravi. Beppe Braida ha deciso di lasciare il reality: cosa sarà successo? Ha deciso di lasciare l’isola e di tornare a casa per gravi motivi ...