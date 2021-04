Il piano di Salvini per riaprire l’Italia in zona gialla dal 19 aprile (all’insaputa di Draghi e Speranza) (Di sabato 10 aprile 2021) Matteo Salvini ha un piano per riaprire l’Italia riportandola in zona gialla non dal 20 aprile, ma addirittura dal 19. Ieri abbiamo raccontato che il segretario della Lega si è presentato a Palazzo Chigi per chiedere la zona gialla in sei regioni. Probabilmente scambiando il suo ruolo con quello del ministro della Sanità Roberto Speranza. Ora la situazione peggiora. Perché il Capitano, come scrive oggi Il Fatto Quotidiano, ha un progetto ancora più ambizioso. Che parte dalla data di lunedì 19 aprile. Quel giorno, secondo Salvini, nelle Regioni che avranno dati da zona gialla, si dovrà iniziare a riaprire nonostante il decreto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Matteoha unperriportandola innon dal 20, ma addirittura dal 19. Ieri abbiamo raccontato che il segretario della Lega si è presentato a Palazzo Chigi per chiedere lain sei regioni. Probabilmente scambiando il suo ruolo con quello del ministro della Sanità Roberto. Ora la situazione peggiora. Perché il Capitano, come scrive oggi Il Fatto Quotidiano, ha un progetto ancora più ambizioso. Che parte dalla data di lunedì 19. Quel giorno, secondo, nelle Regioni che avranno dati da, si dovrà iniziare anonostante il decreto ...

