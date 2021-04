I tabloid: "Harry prepara rientro per funerali di Filippo, Meghan pensa di stare negli Usa" (Di sabato 10 aprile 2021) Il principe Harry è atteso nel Regno Unito per i funerali del nonno Filippo, duca di Edimburgo. Nonostante le restrizioni in vigore per i viaggi internazionali, fonti della famiglia reale danno certa la sua partenza dagli Usa. Dubbi, invece, sulla presenza della moglie Meghan Markle, in attesa del secondo figlio e in gravidanza ormai avanzata. A parlare dell’ipotesi è la stampa britannica. Secondo gli esperti reali citati dal Daily Mail, i funerali del principe consorte potrebbero rappresentare per Harry la possibilità di riparare al “profondo danno” causato dall’intervista shock rilasciata con la moglie Meghan Markle ad Oprah Winfrey. “Lui ci sarà, naturalmente, non importa quanto difficili siano i rapporti con la famiglia”, hanno riferito fonti al New York ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) Il principeè atteso nel Regno Unito per idel nonno, duca di Edimburgo. Nonostante le restrizioni in vigore per i viaggi internazionali, fonti della famiglia reale danno certa la sua partenza dagli Usa. Dubbi, invece, sulla presenza della moglieMarkle, in attesa del secondo figlio e in gravidanza ormai avanzata. A parlare dell’ipotesi è la stampa britannica. Secondo gli esperti reali citati dal Daily Mail, idel principe consorte potrebbero rappresentare perla possibilità di riparare al “profondo danno” causato dall’intervista shock rilasciata con la moglieMarkle ad Oprah Winfrey. “Lui ci sarà, naturalmente, non importa quanto difficili siano i rapporti con la famiglia”, hanno riferito fonti al New York ...

