Highlights e gol Udinese-Torino 0-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Udinese-Torino 0-1, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena in scena uno scontro salvezza fondamentale. I granata si mettono al sicuro o quasi grazie al successo con il rigore concesso per fallo su Belotti e trasformato dallo stesso Gallo nel secondo tempo. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la trentesima giornata di. Alla Dacia Arena in scena uno scontro salvezza fondamentale. I granata si mettono al sicuro o quasi grazie al successo con il rigore concesso per fallo su Belotti e trasformato dallo stesso Gallo nel secondo tempo. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

SkySport : ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ?… - infoitsport : VIDEO Palermo-Vibonese 0-0, highlights e gol Serie C 2020/2021 girone C - tuttoatalanta : Haaland assist, Bellingham e Reus gol: show a Stoccarda, è 3-2 Dortmund. Gli highlights - infoitsport : Highlights e Gol Milan Juve Primavera: le immagini del match - VIDEO - sportli26181512 : Fortuna Sittard-FC Emmen 1-3: Successo per l'Emmen che batte il Fortuna Sittard nel match valido per la ventinovesi… -