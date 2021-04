Gli ultimi giorni del principe Filippo (Di sabato 10 aprile 2021) . Il duca di Edimburgo è riuscito a salutare i figli. LONDRA (INGHILTERRA) – sono stati ricostruiti dai media inglesi. Come riferito dai giornali locali, citati da La Repubblica, i medici avevano consigliato un intervento al cuore per farlo vivere almeno fino al centesimo compleanno. Il marito della Regina Elisabetta, però, dopo il ritorno dall’ultimo ricovero ha ribadito la sua intenzione “di morire a casa e non nel letto di una clinica”. Un desiderio ribadito anche nella notte prima del decesso. Le sue condizioni si erano aggravate, ma la Regina ha bloccato i medici che proponevano un ulteriore ricovero. Sono stati giorni molto tranquilli quelli del principe Filippo prima del decesso. Come spiegato dal Daily Mail, il Duca di Edimburgo ha trascorso il periodo post ricovero al Castello di Windsor insieme alla Regina ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) . Il duca di Edimburgo è riuscito a salutare i figli. LONDRA (INGHILTERRA) – sono stati ricostruiti dai media inglesi. Come riferito dai giornali locali, citati da La Repubblica, i medici avevano consigliato un intervento al cuore per farlo vivere almeno fino al centesimo compleanno. Il marito della Regina Elisabetta, però, dopo il ritorno dall’ultimo ricovero ha ribadito la sua intenzione “di morire a casa e non nel letto di una clinica”. Un desiderio ribadito anche nella notte prima del decesso. Le sue condizioni si erano aggravate, ma la Regina ha bloccato i medici che proponevano un ulteriore ricovero. Sono statimolto tranquilli quelli delprima del decesso. Come spiegato dal Daily Mail, il Duca di Edimburgo ha trascorso il periodo post ricovero al Castello di Windsor insieme alla Regina ...

