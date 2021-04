Ginnastica, Serie A: Vanessa Ferrari, ritorno vulcanico. Forma di lusso, all-around di qualità: da pass olimpico! (Di sabato 10 aprile 2021) Agguerrita, convinta dei propri mezzi, in Forma smagliante. Abbiamo ritrovato questa Vanessa Ferrari durante la terza tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Pugnace ancora più del solito, grintosa, agonisticamente aggressiva. La Farfalla di Orzinuovi era davvero carica a pallettoni al PalaVesuvio di Napoli e ha infiocchettato come un uovo pasquale il suo grande ritorno nell’all-around. La bresciana non si esibiva su tutti gli attrezzi da addirittura cinque anni: era dalle Olimpiadi di Rio 2016 che non si cimentava nello sforzo completo in pedana, abbandonato per poi concentrarsi soprattutto sul corpo libero. La 30enne ha voluto azzardare, rimettendosi in gioco nel concorso generale per cercare di aprirsi un’altra porta per qualificarsi ai Giochi di Tokyo: ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Agguerrita, convinta dei propri mezzi, insmagliante. Abbiamo ritrovato questadurante la terza tappa dellaA 2021 diartistica. Pugnace ancora più del solito, grintosa, agonisticamente aggressiva. La Farfalla di Orzinuovi era davvero carica a pallettoni al PalaVesuvio di Napoli e ha infiocchettato come un uovo pasquale il suo grandenell’all-. La bresciana non si esibiva su tutti gli attrezzi da addirittura cinque anni: era dalle Olimpiadi di Rio 2016 che non si cimentava nello sforzo completo in pedana, abbandonato per poi concentrarsi soprattutto sul corpo libero. La 30enne ha voluto azzardare, rimettendosi in gioco nel concorso generale per cercare di aprirsi un’altra porta per qualificarsi ai Giochi di Tokyo: ...

