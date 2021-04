Gara ePrix Roma 2021, Jean-Eric Vergne vince il round del sabato (Di sabato 10 aprile 2021) Jean-Eric Vergne vince la Gara dell’ePrix di Roma 2021 del sabato, seguito da Sam Bird al secondo posto e Mitch Evans al terzo. Una grande battaglia nel primo dei due eventi del weekend Romano di Formula E, che avrà un secondo appuntamento domenica 11 aprile. Male Andre Lotterer che arriva posto, mentre a fine Gara ben 7 sono stati i ritiri, tra cui le Mercedes. Vergne vince il round 3, gran lavoro del team Jaguar La Gara dell’ePrix di Roma di sabato 10 aprile è terminata con un finale totalmente diverso da come era cominciato tutto. In qualifica la pole era stata di Vandoorne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021)ladell’didel, seguito da Sam Bird al secondo posto e Mitch Evans al terzo. Una grande battaglia nel primo dei due eventi del weekendno di Formula E, che avrà un secondo appuntamento domenica 11 aprile. Male Andre Lotterer che arriva posto, mentre a fineben 7 sono stati i ritiri, tra cui le Mercedes.il3, gran lavoro del team Jaguar Ladell’didi10 aprile è terminata con un finale totalmente diverso da come era cominciato tutto. In qualifica la pole era stata di Vandoorne ...

