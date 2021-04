Follia a Roma: 35enne non si ferma all’Alt, poi distrugge a calci l’auto della Polizia e picchia gli agenti (Di sabato 10 aprile 2021) Alle 15 di ieri pomeriggio gli agenti della Stazione Volanti hanno fatto cenno di accostare ad un uomo a bordo di uno scooter per un controllo di routine. L’uomo, però, ha ben deciso di provare a fuggire in via Ostuni, all’angolo con via Castellaneta. Gli agenti sono riusciti immediatamente a bloccarlo, lo hanno identificato come T.F.R un 35enne romeno con precedenti ed hanno deciso di portarlo presso il V Distretto Prenestino di Polizia. Leggi anche: Roma: malata e sola, il badante anziché aiutarla la riduce in fin di vita e le prosciuga il patrimonio Il tragitto, tuttavia, è stato tutto tranne che tranquillo: il 35enne, dopo aver distrutto a calci il finestrino dell’auto degli agenti, una volta nell’ufficio ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Alle 15 di ieri pomeriggio gliStazione Volanti hanno fatto cenno di accostare ad un uomo a bordo di uno scooter per un controllo di routine. L’uomo, però, ha ben deciso di provare a fuggire in via Ostuni, all’angolo con via Castellaneta. Glisono riusciti immediatamente a bloccarlo, lo hanno identificato come T.F.R unromeno con precedenti ed hanno deciso di portarlo presso il V Distretto Prenestino di. Leggi anche:: malata e sola, il badante anziché aiutarla la riduce in fin di vita e le prosciuga il patrimonio Il tragitto, tuttavia, è stato tutto tranne che tranquillo: il, dopo aver distrutto ail finestrino deldegli, una volta nell’ufficio ha ...

