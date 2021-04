Erlic: “Non segno tanto ma farlo al 93? è ancora più bello. Dobbiamo rimanere sul pezzo” (Di sabato 10 aprile 2021) Martin Erlic, autore del definitivo gol del 3-2 al Crotone, ha parlato così al canale ufficiale dello Spezia: “Già in settimana avevo un fastidio alla caviglia ma è andata bene fino all’ottantesimo. Ho fatto un appoggio fatto male ma senza cambi, dovevo restare in campo. Però siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L’assist no look? Sono riuscito a stoppare il cross di Marchizza, ho visto Maggiore da solo e ha concluso bene”.Sul gol del 3-2 “Non faccio tanti gol ma una rete così è bella. E’ un gol vittoria, al 93?, ancora più bello. Il Crotone ha fatto una gran partita, ci hanno messo in difficoltà ma anche capitan Terzi mi ha detto che potevamo e dovevamo stare in partita fino al 95?. E’ una vittoria bellissima, vorrei dedicarla a tutti i nostri tifosi e alla città intera: sono venuti davanti all’hotel e se lo meritano”.Una ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Martin, autore del definitivo gol del 3-2 al Crotone, ha parlato così al canale ufficiale dello Spezia: “Già in settimana avevo un fastidio alla caviglia ma è andata bene fino all’ottantesimo. Ho fatto un appoggio fatto male ma senza cambi, dovevo restare in campo. Però siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L’assist no look? Sono riuscito a stoppare il cross di Marchizza, ho visto Maggiore da solo e ha concluso bene”.Sul gol del 3-2 “Non faccio tanti gol ma una rete così è bella. E’ un gol vittoria, al 93?,più. Il Crotone ha fatto una gran partita, ci hanno messo in difficoltà ma anche capitan Terzi mi ha detto che potevamo e dovevamo stare in partita fino al 95?. E’ una vittoria bellissima, vorrei dedicarla a tutti i nostri tifosi e alla città intera: sono venuti davanti all’hotel e se lo meritano”.Una ...

