Draghi fatica a mettere in riga le Regioni sui vaccini e a rassicurare l'Italia (Di sabato 10 aprile 2021) La frustata di Mario Draghi alle Regioni potrebbe sortire i suoi effetti fra qualche giorno – almeno si spera – perché permane quest'aria sospesa nella guerra al Covid che ieri ha segnato un nuovo terribile numero di morti, 718, dai quali però, con questi calcoli macabri che bisogna pur fare, vanno sottratti i deceduti in Sicilia che non erano stati conteggiati, sicché la cifra dei decessi di ieri è 460. Ma la messa in riga delle Regioni da parte del presidente del Consiglio, con l'ammonimento persino brutale a vaccinare anziani e fragili, non ha trovato facilmente uno strumento efficace per affermarsi: comunque a tarda sera la famosa direttiva Figliuolo è stata emanata. Si tratta di un punto che Draghi aveva messo quasi al centro della sua conferenza stampa, una conferenza stampa un po' strana, meno ...

