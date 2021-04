Domiziana Giovinazzo di Un medico in famiglia è diventata mamma

(Di sabato 10 aprile 2021) L’attrice che interpreta Elena Martini in Uninè diventaper la prima volta. La giovanissima, 21 anni, ha partorito e ha dato alla luce il piccolo Lorenzo, nato dall’amore con il compagno, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Insieme sono molto felici e dopo aver deciso di comprare casa hanno iniziato ad allargare la loro piccola. Una gravidanza voluta e cercata, nonostante la giovane età dell’attrice, che ha ringraziato tutti i suoi fan su Instagram per gli auguri da neocondividendo uno scatto del bebè: “Grazie di cuore a tutti per l’immenso affetto, Lorenzo”. L’annuncio della gravidanza diL’annuncio del piccolo in arrivo era giunto sui social ...

aronvstyles : ma domiziana giovinazzo che ha partorito io sto ancora ferma a quando era una dei gemelli di lele martini in un medico in famiglia ao -

Ultime Notizie dalla rete : Domiziana Giovinazzo

