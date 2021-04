Diffidati Udinese-Torino | i granata a rischio squalifica in vista della Roma

(Di sabato 10 aprile 2021) Alle 20:45 di sabato 10 aprilescenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti. C’è la lotta salvezza in atto e le due squadre non vogliono sbagliare. Ma c’è anche bisogno di monitorare i, soprattutto per iche nel prossimo turno dovranno vedersela in casa contro la. Linetty, Lukic e soprattutto Belotti sono i tredelche dovrà quindi tenere d’occhio il tema dei cartellini gialli per evitare di perdere il suo capitano contro i giallorossi.: Linetty, Lukic, Belotti SportFace.

... contro l'si è replicato con due cross d'oro per altrettante sfere in rete. E a chi ... E a proposito di… ROMERO - Diffidato anche il Cuti ministro della difesa orobica e, anche ...... sabato ore 15 Genoa, occhio aiPochi allenatori ruotano in base ai. "Tanto ...torna titolare il 'Tucu' Correa dopo che Muriqi era partito al fianco di Immobile contro l'. ...Alle 20:45 di sabato 10 aprile Udinese e Torino scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti. C’è la lotta salvezza in atto e le due squadre non vogliono sbagliare. Ma c’è anche bisogno di ...La diffida di Freuler insieme a quella di Romero ne rendono a ... Contro una squadra che difende a tre, leggi Verona e Udinese, nelle ultime due uscite l’allenatore Gian Piero Gasperini ha optato per ...