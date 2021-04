Da Torino a Napoli, imprenditori in piazza contro le chiusure (Di sabato 10 aprile 2021) Le proteste contro le chiusure non si fermano. Diverse le manifestazioni nelle città italiane. A Napoli in piazza con le mutande. ROMA – E’ stato un sabato 10 aprile caratterizzato dalle proteste contro le chiusure. Dopo gli scontri di Montecitorio, le manifestazioni in Italia non si sono fermate, ma in questi ultimi giorni non sono stati registrati attimi di tensione con le forze dell’ordine. In piazza agricoltori, operatori del settore turistico e gli imprenditori della moda. Proteste che continueranno nei prossimi giorni e non sono esclusi dei colloqui con il Governo per capire come muoversi sul tema riaperture. A Napoli in piazza con le mutandine rosse La protesta che rimarrà impressa nella mente degli ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) Le protestelenon si fermano. Diverse le manifestazioni nelle città italiane. Aincon le mutande. ROMA – E’ stato un sabato 10 aprile caratterizzato dalle protestele. Dopo gli scontri di Montecitorio, le manifestazioni in Italia non si sono fermate, ma in questi ultimi giorni non sono stati registrati attimi di tensione con le forze dell’ordine. Inagricoltori, operatori del settore turistico e glidella moda. Proteste che continueranno nei prossimi giorni e non sono esclusi dei colloqui con il Governo per capire come muoversi sul tema riaperture. Aincon le mutandine rosse La protesta che rimarrà impressa nella mente degli ...

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - WhoScored : ???? Simy's last 5 appearances in Serie A ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? - fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - news_mondo_h24 : Da Torino a Napoli, imprenditori in piazza contro le chiusure - Rossonerosemper : Per me se tra Genoa, Sassuolo, Benevento, Torino e Cagliari facciamo almeno 10-12 punti finiamo a 73-75 e siamo den… -