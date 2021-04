Covid | Riccardi | con sindacato anestesisti confronto utile

(Di sabato 10 aprile 2021) Palmanova, 10 apr – “Un, nel corso del quale i responsabili delle Aziende hanno fornito una serie di risposte alle criticità espresse dall’organizzazione sindacale degli. Spiace che il metodo usato per manifestare l’eventuale esistenza di particolari problematiche si presti facilmente a delle strumentalizzazioni di carattere politico che non aiutano il sistema sanitario regionale”. Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo, a margine dell’incontro con i responsabili delle Aziende sanitarie e i rappresentanti sindacali degliha subito centrato la discussione sulle terapie intensive e sulla preparazione del personale infermieristico che opera in questi reparti, ...

Per l'occasioneera accompagnato dal Sindaco Carlo Spagnol, dal sottosegretario Vannia Gava e dal direttore sanitario dell'Asfo Michele Chittaro. COME FUNZIONA Nel centro, aperto dalle 8.45 ......disposto dall'ordinanza pervenuta in nottata del Commissario straordinario per l'emergenza- ... Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo. Sono esenti dal ...Negli altri reparti, i ricoverati Covid con sintomi sono 27.654 ... ai 60 anni compiuti di tutte le categorie», come ha comunicato il vicegovernatore Riccardi. IN OGNI CASO, l’ordinanza di Figliuolo ...Sono 392 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati ... anni compiuti in su" "Le prenotazioni delle seconde somministrazioni - ha precitato Riccardi - sono confermate per ...