Calenda vs Er Faina | battibecco su educazione e romanità

eleonoramattia1 : A rispondere ai Faina, amato Calenda, ci pensiamo da sole, con aristocratica incuranza.....È evitabile, invece, lus… - bertolire : RT @il_cappellini: 'A Faì, sta mano po' esse fero e po' esse piuma'. Il popolo, er Faina e il cat Calending. Così Calenda sfodera l'ultima… - stefanociavatta : Mi sono perso il momento Calenda vs Faina. Qualcuno salvi questa cittá dall'improvvisazione, dall'inadeguatezza in… - angprimamang : RT @visionaria_io: Renziani che difendono Berlusconi, Calenda che si confronta col Faina, Draghi che si complimenta con la Libia per i salv… - io_surf : RT @valeconticello: Mamma mia che tristezza Calenda che risponde ad Er Faina #propagandatop #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Faina

Aril fatto chelo mette in mezzo e lo addita come esempio di volgarità non va giù, nemmeno se gli dici che è il contrario di Berlinguer e Gramsci, cioè dei comunisti, posizione che - a ...... ma questo purtroppo l'ho appreso guardando i tweet di. Ieri, mentre cercavo d'immaginarmi un De Gasperi che interagisce con un Damiano Er, ma mi censuravo per non sembrare quelli che ...Conosciamo tutti Carlo Calenda, nato a Roma il 9 aprile 1973. E un dirigente d’azienda e politico italiano, capo politico di Azione. Ma Er Faina è non tutti lo conoscono. E sinceramente penso che si ...Il leader di Azione non dovrebbe lustrarsi con la causa femminile o femminista, tirandola in ballo in un duello da bar su Twitter. Anche perché, a rispondere ai Faina di turno, le donne ci pensano da ...