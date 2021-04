Assedio di Palma: medici legali identificheranno i corpi decapitati (Di sabato 10 aprile 2021) Per identificare i 12 cadaveri decapitati durante l’Assedio di Palma e ritrovati lo scorso 8 aprile, il governo del Mozambico ha intenzione di inviare nella città un team di medici legali. A causa dell’avanzato stato di decomposizione dei cadaveri, infatti, la polizia non ha potuto dare un nome ai corpi rinvenuti nei pressi dell’hotel Amarula. Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Per identificare i 12 cadaveridurante l’die ritrovati lo scorso 8 aprile, il governo del Mozambico ha intenzione di inviare nella città un team di. A causa dell’avanzato stato di decomposizione dei cadaveri, infatti, la polizia non ha potuto dare un nome airinvenuti nei pressi dell’hotel Amarula.

pietrogranero : Orrore in Mozambico, 12 bianchi decapitati dai jihadisti durante l'assedio di Palma - sand_pin : Orrore a #CaboDelgado, #Mozambico: 12 decapitati da jihadisti durante assedio a #Palma 'erano stranieri di razza b… - sand_pin : RT @cotoelgyes: Orrore in Mozambico, 12 bianchi decapitati dai jihadisti durante l'assedio di Palma - malberizzi : #OrroreinMozambico, 12 bianchi decapitati dai jihadisti durante l'assedio di Palma - africexp : Orrore in Mozambico, 12 bianchi decapitati dai jihadisti durante l'assedio di Palma -