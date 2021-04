Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 9 aprile 2021

(Di sabato 10 aprile 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Canzone Segreta ha avuto 3802 spettatori (16.64%); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 8 ha avuto 2659 spettatori (14.11%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha ottenuto 1674 spettatori (8.99%); su Rai2 il telefilm NCIS 1404 spettatori (5.15%), poi la serie Clarice 918 (3.68%); l’opera La Traviata su Rai3 ne ha conquistati 967 (3.86%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1501 spettatori (7.61%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1041 (5.52%).tv Access prime ...

venerdì 9 aprile:auditel quarta puntata Canzone Segreta, Ciao Darwin - A grande richiesta Nuova sfida inieri sera, 9 aprile 2021, tra Canzone Segreta, lo show condotto da Serena ...Come se non bastasse, glidella D'Urso stanno diventando sempre più disastrosi , venendo spesso battuta neiAuditel dalla concorrenza della Rai . Secondo le ultime indiscrezioni, per la ...