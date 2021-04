Virtus Bologna-Unics Kazan, gara 3 semifinale Eurocup 2020/2021: data, orario e diretta tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Virtus Segafredo Bologna e Unics Kazan si affrontano in gara-3 della semifinale di Eurocup 2020/2021. Le Vu Nere ospitano i russi dopo la sconfitta al cardiopalma avvenuta in gara-2. Chi vince va in finale. La squadra di coach Sasha Djordjevic venderà cara la pelle in quaranta minuti che si prospettano davvero emozionanti e appassionanti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 aprile con orario ancora da definire. La partita si potrà seguire su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta scritta per non perdervi davvero nulla di questa gara. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021)Segafredosi affrontano in-3 delladi. Le Vu Nere ospitano i russi dopo la sconfitta al cardiopalma avvenuta in-2. Chi vince va in finale. La squadra di coach Sasha Djordjevic venderà cara la pelle in quaranta minuti che si prospettano davvero emozionanti e appassionanti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 aprile conancora da definire. La partita si potrà seguire su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player mentre su Sportface.it potrete seguire lascritta per non perdervi davvero nulla di questa. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Rimonta sfiorata per la Virtus ???? Dopo 19 vittorie consecutive in Eurocup, l'Unics Kazan si aggiudica gara 2 dell… - oroolive : 4q della Virtus praticamente perfetto, ma non basta, vince Kazan e si torna a Bologna per la bella, 33 di Beli, 11+… - bball_evo : EUROCUP ???? - La Virtus Bologna rimonta dal -18, ma alla fine è Kazan a portarsi a casa la partita 85-81. Non è bast… - VuNereBologna : SI DECIDERÀ TUTTO IN GARA 3 ?? La Virtus Bologna va vicino alla clamorosa impresa ma trova la prima sconfitta stagi… - DevinSartori : Virtus Bologna vs America #EurocupTipo -