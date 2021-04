Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2021 ore 12:30 (Di venerdì 9 aprile 2021) Viabilità 9 APRILE 2021 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AREATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SULLA CASSIA INVECE TRAFFICO IN AUMENTO CON FORTI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUANDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLA Viabilità CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. INFATTI FINO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)9 APRILEORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AREATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SULLA CASSIA INVECE TRAFFICO IN AUMENTO CON FORTI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUANDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLACHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. INFATTI FINO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 09 - 04 - 2021 ore 11:30 Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi al Aurelio traffico rallentato per ...diverse strade di quartiere sono chiusa al traffico soggette a cambiamenti nella viabilità in ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 04 - 2021 ore 11:30 VIABILITÀ 9 APRILE 2021 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... RIMANENDO IN ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO VI SONO DELLE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 04 - 2021 ore 11:30

VIABILITÀ 9 APRILE 2021 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... RIMANENDO IN ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO VI SONO DELLE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL ...