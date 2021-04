Uomini e Donne: Tina Cipollari perchè è sparita | Fan spaventati (Di venerdì 9 aprile 2021) Tina Cipollari è la discutibile e famosissima opinionista di Uomini e Donne che non manca mai di punzecchiarsi con la rivale Gemma Galgani. Da un po’ di tempo però è sparita dallo studio di Cinecittà: dov’è finita? Tina Cipollari-Political24Tina Cipollari è una storica opinionista di Uomini e Donne conosciuta soprattutto per il suo carattere molto impetuoso che la porta ad accese liti con la rivale Gemma Galgani, dama del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi. Ultimamente Tina non si è più vista nel dating show e questo ha portato milioni di fan a preoccuparsi. Cosa le sarà successo? Tina Cipollari: che fine ha fatto? Nell’ultima puntata ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021)è la discutibile e famosissima opinionista diche non manca mai di punzecchiarsi con la rivale Gemma Galgani. Da un po’ di tempo però èdallo studio di Cinecittà: dov’è finita?-Political24è una storica opinionista diconosciuta soprattutto per il suo carattere molto impetuoso che la porta ad accese liti con la rivale Gemma Galgani, dama del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi. Ultimamentenon si è più vista nel dating show e questo ha portato milioni di fan a preoccuparsi. Cosa le sarà successo?: che fine ha fatto? Nell’ultima puntata ...

