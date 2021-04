Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio La maggior parte dell’Italia verso l’arancione 5 regioni potrebbero tornarci da lunedì il valore delle reti nazionali è sceso 092 rispetto allo 0 98 della scorsa settimana secondo i primi dati che filtrano dal monitoraggio settimanale che sarà diffuso oggi anche valore dell’incidenza di casi ogni 100.000 abitanti che arriva 185 del 232 della scorsa settimana per il ministro del turismo Garavaglia il 2 giugno potrebbe essere una data per le riaperture mentre si rafforza il pressing governatori per un allentamento delle misure chi ce n’era di più riaprire prima ribadisce la ministra degli affari regionali Mariastella Gelmini riprendendo Mario Draghi la disponibilità di vaccini non è calata Non ho dubbio sul fatto che obiettivi vengono raggiunti lo ha detto il premier draghi ...