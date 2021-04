Ufficiale | la Rai trasmetterà in esclusiva le partite dei Mondiali di calcio del 2022

(Di venerdì 9 aprile 2021) La FIFA ha annunciato che i diritti audiovisivi per i prossimidisono stati assegnati in viaalla Rai. Delle 64complessive, almeno 28 saranno trasmesse da Rai 1....

La FIFA ha annunciato che i diritti audiovisivi per i prossimi mondiali di calcio sono stati assegnati in via esclusiva alla Rai. Delle 64 partite complessive, almeno 28 saranno trasmesse da Rai 1. I ...RAI e Amazon si sono aggiudicate i pacchetti B1 e B2 dei diritti TV del Mondiale di Calcio che si terrà in Qatar da novembre a dicembre del prossimo anno. Ecco dove potremo vedere gli Azzurri e le alt ...